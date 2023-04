Le nuove sfide della terza età Un tavolo ad hoc

Un tavolo ad hoc per affrontare le sfide di un tema importante: "Terza età e qualità della vita". L’iniziativa è della SdS Empolese Valdarno Valdelsa che ha varato con 28 associazioni un patto di co-programmazione per la realizzazione di una serie di servizi dedicati alla popolazione anziana auto e non autosufficiente. Al centro azioni per sostenere e migliorare l’infrastruttura della rete dei servizi sull’intera zona e consentire la formazione digitale continua e congiunta del personale che opera nei servizi sociali. Al tavolo permanente, coordinato dal direttore della Società della Salute, partecipano i rappresentanti dei servizi socio-sanitari, gli enti del terzo Settore e le realtà pubbliche e private con competenze specifiche nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione target dell’intervento. Al tavolo saranno invitate anche le forze sociali e gli organismi di partecipazione della SdS.

"Oggi la popolazione anziana rappresenta il 23,5% della popolazione – spiega il presidente della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, Alessio Spinelli – ma le stime ci dicono che nel 2050 arriveremo al 35%. Considerati questi dati, e tenendo conto del fatto che le famiglie non sono più numerose come una volta e non riescono quindi a garantire un sostegno alle fasce più anziane come avveniva in passato, è necessario impegnarsi e lavorare per loro. Dopo aver raccolto i bisogni della popolazione anziana del nostro territorio – aggiunge il direttore della SdS Franco Doni – abbiamo allestito questo tavolo di lavoro per confrontarci su quello che è necessario fare e su come farlo al meglio".