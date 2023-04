Le nuove mappe dei percorsi per escursioni

Strumenti sempre più efficaci a disposizione dei turisti in visita a Gambassi Terme. "La nostra è una meta sempre più incentrata sullo slow tourism - evidenzia il sindaco Paolo Campinoti sul suo profilo social - Ecco che diventa importante mettere a proprio agio chi viene a trovarci per godere del territorio". E proprio ai turisti sono dedicate le nuove mappe dei percorsi escursionistici "I Casciani" realizzati dalla Pro Loco Gambassi Terme e dall’associazione Greenbassi che cura la tracciatura e la manutenzione dei sentieri. Tanti gli itinerari in natura suggeriti. Dalla sorgente ipotermale I Bollori, alla Via del Sale, dalla Grotta alla Vacca alle varie tappe della Francigena, informazioni illustrate in doppia lingua, inglese e italiano.