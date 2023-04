Le nostre eccellenze L’azienda Falorni Dalle vetrerie artistiche agli impianti del futuro

di Francesca Cavini

A volte si sceglie che a parlare per noi siano i risultati più che i progetti a cui stiamo lavorando. Ma a volte è giusto che questi progetti siano riconosciuti, specie se ormai prossimi al completamento. E’ il caso dell’impianto realizzato in Qatar dalla Falorni Gianfranco Srl, storica azienda empolese che opera nel settore del vetro, che a ottobre prossimo inaugurerà una vetreria in Qatar, appunto, per produrre 350 milioni all’anno di contenitori in vetro. La società qatariota che ha commissionato alla FalorniTech (marchio commerciale dell’azienda che ha sede in viale IV Novembre a Empoli) la fornitura ’chiavi in mano’ della vetreria, del valore di 60 milioni di dollari americani, ha voluto questi numeri per alimentare il mercato locale dei soft drink, acqua minerale e food. La fornitura curata dalla FalorniTech ha compreso tutte le fasi di realizzazione, incluse la fattibilità tecnica ed economica, ingegneria, la fornitura di tutte le macchine della linea di processo, costruzione ed avviamento. L’impianto si trova in fase avanzata di montaggio e sarà operativo entro la fine del 2023. Ma non è finita qui. La FalorniTech sta già lavorando ad altri due progetti di vetrerie da realizzare all’estero, uno in America Centrale (conclusione prevista nel 2024) e uno negli Emirati Arabi (conclusione entro il 2026). Il segnale è evidente: con un mondo che va verso la sostenibilità e l’eliminazione della plastica, la scelta del vetro come contenitore ha più che mai un senso. Ne è convinto Riccardo Scarselli, amministratore delegato della Falorni. "L’attenzione verso la plastica sta diminuendo e si sposta verso materie riciclabili come il vetro. La vetreria in Qatar è sicuramente un importante risultato per la nostra azienda, di cui siamo fieri, ma ancor di più ci rende fieri l’essere riusciti ad includere nel progetto diversi sub fornitori italiani, valorizzando così ancor di più il Made in Italy. L’Italia è uno dei maggiori produttori di vetro a livello mondiale e tutto il comparto è composto da aziende di primo livello con competenza e affidabilità". "Siamo cresciuti nelle piccole vetrerie empolesi – commenta ancora Scarselli – avviandole e portandole avanti. Oggi quando andiamo a offrire un impianto chiavi in mano siamo capaci di fare consulenza, studi di fattibilità e tutto quello che serve per far partire una vetreria grazie alla grande esperienza fatta nelle vetrerie artistiche. Senza quella, non saremmo dove siamo oggi". "Il 2022 è stato dichiarato l’anno del vetro dalle Nazioni Unite – aggiunge Simone Scarselli, vicedirettore generale della società – questo dimostra che il settore del vetro, in particolare il vetro contenitore, è importantissimo". Infine uno sguardo al futuro. "Quando ritorneremo ad adoperare comunemente le bottiglie di acqua in vetro – commenta ancora Riccardo Scarselli – sarà per sempre".