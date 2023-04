Le manifestazioni per i 65 anni Torna la Mostra del Chianti "Sarà una questione di stile"

"Questione di stile" sarà il filo conduttore della sessantacinquesima edizione della Mostra del Chianti, organizzata dalla società Placet, in collaborazione con le diverse associazioni ed enti del territorio. "I nostri vini hanno una loro riconoscibilità, ma ognuno è prodotto con stile diverso dalle varie aziende agricole – spiega Valentina Canuti, consigliere comunale con delega al distretto rurale – e quindi, oltre a mettere al centro il vino, questa edizione intendere porre in evidenza il ruolo dei produttori e del loro particolare ‘tocco’, espressione del lavoro del vitivinicoltore". Rispetto all’anno scorso la prima novità riguarda le coordinate temporali, visto che si torna al tradizionale periodo dal 27 maggio al 4 giugno. In secondo luogo va registrato un aumento delle aziende agricole partecipanti, che saranno più di venti con gli spazi espositivi che resteranno collocati in piazza del Popolo come nella scorsa edizione. La più grande novità, però, arriverà alla fine, come anticipa il sindaco Alessio Mugnaini: "Non posso ancora svelare più di tanto, ma anziché i fuochi d’artificio nel giorno di chiusura saranno allestiti un gioco di luci e suggestivi effetti speciali sulla facciata del palazzo comunale".

Per il resto, l’allestimento nelle due piazze non subirà grandi variazioni, con gli stand gastronomici delle dodici associazioni presenti, che proporranno piatti tipici, posizionati sull’esterno di piazza del Popolo per mantenere al centro il Convivium, spazio dedicato ai vari ospiti tra cui la città di Montepulciano e la delegazione della cittadina francese gemellata Epernay, dove sarà possibile anche acquistare i calici da vino a cura della Pro Loco. Inoltre, ancora una volta, uno spicchio della piazza sarà dedicato alla parte formativa e alle degustazioni intitolate "Espressioni dalla vigna al bicchiere". Altre iniziative esperienziali saranno proposte pure dopo cena, nella Sala del Consiglio, grazie alla collaborazione dell’Associazione Viticoltori di Montespertoli. I convegni organizzati saranno: "Le microzone del vino a Montespertoli" il 27 maggio, "La biodiversità di Montespertoli, tra colture e boschi" il 29 maggio e "25 anni di storia del vino a Montespertoli" il primo giugno. Per partecipare alle degustazioni e ai convegni è necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected] Confermata anche la presenza del Gruppo ‘900 che farà rivivere l’atmosfera dei primi anni del secolo scorso con una sfilata a tema, così come in piazza Machiavelli sarà presente il palco per spettacoli musicali, comici e altri eventi a carattere culturale. Non mancheranno il tradizionale Luna Park di piazza Caduti dei Lager e l’area bambini in piazza del Popolo, dove ci saranno anche tanti spettacoli. Da non perdere gli appuntamenti del 27 maggio con Lercio live - tour del decennale; del 3 giugno con Ginevra Fenyes e il suo show "Cono o coppetta" e del 29 maggio con i Terconauti.

Simone Cioni