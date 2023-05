Le lodi del sindaco per Enea Verdolini ’asso’ del kickboxing

Il Kickboxing è uno sport da combattimento giapponese che ha trovato fortuna anche in Europa, ma da qualche mese a questa parte è salito alla ribalta soprattutto nel comune di Cerreto Guidi. Questo grazie allo sbocciare di nuovi talenti di questa disciplina, che il sindaco Simona Rossetti ha voluto riconoscere ricevendoli in Municipio. Lo scorso 19 aprile era toccato a Francesco Foti, salito agli onori della cronaca per gli ottimi risultati conseguiti. Il sedicenne di Stabbia si era infatti aggiudicato il titolo regionale di Kickboxing nella categoria dei pesi massimi, dopo essersi avvicinato a questo sport soltanto l’anno precedente, una volta smesso di praticare il calcio.

Stavolta è toccato ad Enea Verdolini (nella foto con Simona Rossetti), un ragazzo di 14 anni di Gavena, che ha già partecipato con successo a diversi tornei brillando nelle categorie giovanili con prestazioni che preludono a un futuro importante. Il sindaco di Cerreto Guidi ha così voluto incontrare questa giovane promessa dello sport locale per esprimergli le felicitazioni dell’amministrazione comunale. "Sta diventando una piacevole abitudine – osserva il sindaco – venire a conoscenza dei risultati conseguiti da tanti atleti e società del territorio che come Enea Verdolini primeggiano in campionati e tornei. Sono felice di potermi congratulare per questi risultati che sono il segnale evidente di un ampio movimento sportivo presente sul nostro territorio. Ed è bello verificare come alla crescita quantitativa, si affianchi quella qualitativa con società ed atleti cerretesi che brillano nelle competizioni a cui prendono parte".

Il Kickboxing è tra l’altro una di quelle discipline cosiddette complete, permette di allenare e migliorare oltre al proprio corpo, anche la mente.