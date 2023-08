Le iniziative di Trekking a Cerreto Guidi: scopri i Medici e il Turismo Lento

Trekking per tutti, davvero inclusivo, con sguardo sulle sorti della famiglia Medici. E’ quanto si sta varando in queste settimane estive - le iniziative sono già cominciate - a Cerreto Guidi con un discreto numero di organizzatori patrocinato dal Comune (decisione presa dalla giunta Rossetti). Gli Anelli Medicei sono sei percorsi con inizio e fine nel centro storico ’adatti a tutti’, percorribili a piedi o in mountain bike, che "consentono di apprezzare, tra boschi di querce, ulivi e vigneti, le bellezze paesaggistiche del territorio e la sua antica storia". Gli itinerari, segnati da apposita segnaletica, partono dalla celebre Villa Medicea e si dirigono verso i vari colli che circondano il paese, sul versante dell’Arno, del Montalbano e del Padule di Fucecchio, per poi ritornare nel centro storico di Cerreto. Si diceva degli organizzatori: gli Anelli Medicei sono i percorsi scelti dal neonato Gruppo Camminatori Francigeni di Cerreto Guidi per un ciclo di camminate aperte a tutti. Alcune iniziative hanno già avuto luogo, altre ce ne saranno. Il progetto è promosso, oltre che dal Gruppo Camminatori, dall’Auser Empoli Verde Argento e dallo Spi Cgil, con il patrocinio - come accennato - del Comune. Con questa e altre iniziative come i più vasti itinerari medicei, il Comune conta di incrementare il cosiddetto turismo verde o ‘slow’ che è in forte crescita. A.C.