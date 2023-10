Le infrastrutture nel mirino: "Ponte sull’Arno, dite i dettagli". Preoccupano la viabilità e i tempi

Sottopasso ferroviario tra Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite: si torna a parlare dell’infrastruttura, strategica per la viabilità dei due Comuni. Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa ha depositato in Città Metropolitana di Firenze un’interrogazione per avere risposte ufficiali e concrete sulla situazione del ponte sull’Arno. L’atto ufficiale è stato presentato dal consigliere metropolitano Claudio Gemelli e dai colleghi del gruppo consiliare Centrodestra per il cambiamento, Alessandra Gallego e Alessandro Scipioni.

"Abbiamo raccolto subito la richiesta di Emanuel Di Mauro, consigliere del centrodestra di Capraia e Limite che, sollecitato dai cittadini ha già presentato la solita interrogazione in consiglio comunale – spiegano Gemelli e Federico Pavese, portavoce Fdi dell’Empolese – Capiamo le preoccupazioni dei cittadini che si sono rivolti ai rappresentanti istituzionali di opposizione, per fare chiarezza". Nelle scorse settimane infatti l’argomento è tornato al centro della discussione tra i residenti dei due Comuni: quando inizieranno i lavori di ristrutturazione? E che impatto avranno sulla viabilità? La circolazione sarà interdetta? Tanti i dubbi da fugare. "Abbiamo chiesto notizie chiare – spiega il consigliere Di Mauro – sulle reali condizioni strutturali del ponte, con particolare riferimento ai piloni di sostegno. Vogliamo sapere se esiste un progetto di intervento di massiccia manutenzione del ponte, se c’è un progetto di viabilità alternativa in caso di chiusura dell’infrastruttura, se c’è una reale programmazione degli interventi e, in tal caso, le eventuali tempistiche. Ben vengano gli incontri pubblici con la cittadinanza in materia di messa in sicurezza del nostro ponte, ma poi servono risposte vere e ufficiali". Una richiesta di informazioni a più livelli, insomma, dato che la stessa interrogazione sarà presentata anche a Montelupo Fiorentino, come anticipa il capogruppo del centrodestra, Maddalena Pilastri. Si torna anche a parlare del possibile allargamento del sottopasso ferroviario: Pilastri annuncia nuove azioni consiliari in merito.Il tema dei trasporti tra disagi e criticità era stato affrontato nel corso di un dibattito pubblico organizzato da Forza Italia a fine settembre proprio a Capraia Fiorentina. Sotto la lente, anche in quella occasione il ponte. "I lavori - aveva dichiarato a riguardo il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti - non sono imminenti. Stiamo pensando ad un piano di viabilità alternativa congiunto, ma ancora è prematuro parlarne".