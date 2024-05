Le incontenibili “Four hot chili peppers“

Week-end all’insegna della commedia musicale al Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana a Vinci, dove stasera e domani alle 21 andrà in scena "Four Hot Chili Peppers". La trama. Quattro simpatiche amiche, proprietarie di un’improbabile agenzia di animazione per bambini, durante la loro solita giornata, attraversata da telefonate, balli, canzoni, storie di amore e bollette insolute, rimangono vittime di un equivoco che potrebbe cambiare per sempre la loro vita, nel bene o nel male. Avvolte da buffi costumi, accompagnate da musiche cartoon e non solo, tra una gag e l’altra, le quattro protagoniste ci guideranno verso un’esperienza memorabile. Dopo il successo dello scorso anno, con la commedia musicale "Oltre l’orlo", Camilla Ferri, Lisa Lavoratorini, Valentina Melani e Irene Montanelli tornano sul palco per due serate di puro divertimento, guidate magistralmente dal regista Claudio Benvenuti, con la partecipazione straordinaria di Luciano Ferri. Anche quest’anno la supervisione musicale è affidata a Camilla Ferri, mentre le coreografie sono di Martina Betti. Lo spettacolo si terrà nella Sala Adams del Centro di Formazione e Culturale Musicale, sito in via Don Ezio Canovai a Sovigliana, con ingresso a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 348 2737140.