Le imprese in rosa sono le più forti "Dalle nuove sfide fino al welfare Così si valorizza il lavoro femminile"

Parola d’ordine, resilienza. Ha resistito alle sfide degli ultimi anni, tenendo botta sul fronte rincari, costi energetici e pandemia meglio di quanto abbia fatto il sistema imprenditoriale nel suo complesso. Il comparto delle imprese al femminile nell’Empolese Valdelsa ha la pelle dura ma ora più che mai c’è la necessità di rilanciare e valorizzare l’occupazione femminile. A dirlo, dati alla mano, è Cna Empolese Valdelsa. Un’impresa su 4, nel territorio dell’Unione dei Comuni, è in rosa. Per la precisione sono 4.048 le imprese attive (il 25% di tutte quelle esistenti nell’Empolese Valdelsa).

La mappa dei Comuni ne conta 111 a Capraia e Limite, 373 a Castelfiorentino, 262 a Cerreto Guidi e 341 a Certaldo. Sono 1.221 le imprese guidate da donne a Empoli, 562 resistono a Fucecchio e 131 a Gambassi Terme. Il Comune di Montaione ne ospita 96, 266 sono quelle di Montelupo Fiorentino. Ne sono poi state censite 279 a Montespertoli e 406 a Vinci. Un comparto, artigiano al 25%, che ha retto alle strette imposte dai rincari delle materie prime, dall’aumento dei costi energetici e dalla pandemia meglio del resto del sistema economico. E questa è la buona notizia. Le imprese femminili sono infatti diminuite nell’ultimo anno dell’1,3% mentre le imprese dell’Empolese Valdelsa nel loro complesso sono diminuite del 2%. Guardando al 2022 però, il dato non consola. Lo scorso anno le imprese in rosa erano aumentate dello 0,9% rispetto al 2021, in controtendenza rispetto al resto delle imprese empolesi diminuite dell’1,2%. Considerando la provincia, il comparto femminile locale ha avuto una performance peggiore di quello della Metrocittà di Firenze che, negli stessi periodi, è rimasta stabile (-0,2%).

A commentare il report della Camera di Commercio è Alberta Bagnoli, presidente di Cna Impresa Donna. "Mai come ora - dichiara l’imprenditrice empolese - è determinante rilanciare l’occupazione femminile, sia attraverso il lavoro autonomo che attraverso quello subordinato. L’Europa chiede al nostro Paese un impegno chiaro che possa condurre al superamento dei tanti gap legati al lavoro femminile. L’artigianato, la piccola impresa e l’attività professionale rappresentano una realtà che offre significative opportunità alle donne". Ma non mancano le difficoltà. Per promuovere l’auto-imprenditorialità è necessario puntare su interventi negli ambiti della conciliazione vita-lavoro e del welfare. "E’ importante ricordare che il welfare crea occupazione - conclude Bagnoli - dunque economia. Non può più essere considerato una necessità solo al femminile. Deve essere elemento cardine del nostro modello sociale e di sviluppo".

Ylenia Cecchetti