Le idee per la Fucecchio che verrà. La giunta in tour in tutte le frazioni: "Ai cittadini chiediamo proposte"

L’obiettivo è quello di "entrare" dentro le comunità, con le loro similitudini e le loro diversità. Un Comune non grandissimo, Fucecchio. Ma neanche piccolo. Fatto di molte realtà "diverse e uguali". Sulla scia del positivo riscontro di "Un caffè con la sindaca", la serie di incontri che la prima cittadina di Fucecchio, Emma Donnini, sta avendo nelle frazioni in concomitanza con il progetto "Urp nelle frazioni", l’amministrazione comunale ha deciso di ampliare le modalità di incontro e confronto con i cittadini. Nasce così "Idee in circolo", un calendario di appuntamenti che nei mesi di marzo e aprile permetterà alla sindaca e alla giunta di confrontarsi con la cittadinanza durante nove incontri serali, che si terranno sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Gli appuntamenti, tutti in programma alle 21, inizieranno mercoledì 5 marzo a Querce (saletta comunale, via di Ferretto), per poi proseguire lunedì 10 alla Calamita (via 1° Settembre), mercoledì 12 a Galleno (circolo Arci, via Romana Lucchese), lunedì 17 presso la sede della contrada Querciola (via Berlinguer), lunedì 24 a Torre (sede della contrada, via San Gregorio), lunedì 31 presso la sede della contrada Sant’Andrea (via di san Giorgio), mercoledì 9 aprile a San Pierino (sede della contrada, via del Cedro), lunedì 14 a Ponte a Cappiano (circolo Arci, via Romana Lucchese) e mercoledì 16 a Botteghe (circolo Arci, via Pistoiese).

"Il confronto e lo scambio di idee con i cittadini è essenziale – spiega la sindaca Emma Donnini illustranodo il ragionamento alla base dell’iniziativa –, per questo vogliamo essere noi per primi ad andare verso le persone ascoltarle, raccogliere problematiche ma anche suggerimenti. Si tratta di momenti in cui gli amministratori possono spiegare, chiarire ed approfondire le scelte dell’amministrazione e, al contempo, momenti che permettono ai residenti di prendere parola ed essere ascoltati. Credo che una buona politica passi necessariamente dal dialogo, ed è su questo terreno che io e la giunta comunale vogliamo spingerci per essere sempre più vicini alla nostra comunità".Sul tavolo idee, progetti, proposte da recepire, urgenze da sistemare.