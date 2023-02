Le grandi scoperte dei piccoli visitatori nei musei cittadini

EMPOLI

Torna ad Empoli "Un museo piccolo piccolo", seconda edizione della rassegna promossa da Empoli Musei e rivolta ai bambini da uno a tre anni di età. Quattro gli appuntamenti, da marzo ad aprile, in cui fantasia e cultura andranno di pari passo per avvicinare i più piccoli ai musei cittadini. Si parte l’11 marzo da Casa Pontormo con "Atelier della luce e del colore". "Una Pasqua bestiale", fra uova per tutti i gusti e di tutte le dimensioni, è invece il titolo dell’iniziativa del 25 marzo al Museo Civico di Paleontologia. Successivamente, il 15 aprile tappa al Museo del Vetro con "Sabbie... Mobili", ovvero travasi e manipolazioni magiche per giocare con la materia prima del vetro. Gran finale il 29 aprile al Museo della Collegiata con "Animali, animalini e animaletti", un’occasione per giocare insieme agli animali che abitano il museo. Tutti gli incontri si terranno il sabato mattina alle ore 10. Ogni attività prevede un numero massimo di dieci bambini, quindi è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro le 18 del giorno precedente telefonando allo 0571 76714 dalle 10 alle 19 dal martedì alla domenica, o scrivere a [email protected]