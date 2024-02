Le "giornate" della donna. Tra film, dibattiti e mostre

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Commissione elette e nominate del Comune ha messo in piedi una raffica di iniziative. Il via il 2 marzo con l’inaugurazione a Palazzo delle Arti della mostra "Falpalà": opere ispirate sul tema dei diritti delle donne e contro il femminicidio. Espongono Paola Pini e Rossana Piccardi. E poi ancora il 3 marzo trading poetico dedicato alla donna a cura dell’associazione "Club Laps"

Mercoledì 6 marzo alle 10 in piazza Montanelli ci sarà l’iniziatiiva "Donne... artefici delle loro Vite": quadri infiorati dedicati alle donne che si sono distinte nei loro rispettivi campi e che hanno segnato un’epoca. A cura del Gruppo Infioratori e Infioratrici della Proloco Fucecchio.

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo nel plesso Moda della scuola superiore saràù la volta di "Insieme contro la violenza", un ncontro promosso dal Centro Aiuto Donna Lilith riservato agli studenti

Giovedì 7 marzo alle 21.15 nella sala parrocchiale di Galleno (Piazza della Chiesa) è prevista la proiezione del film "Il diritto di contare". Sabato 9 marzo alle 11 al museo civico e diocesano è prevista la visita speciale per la Festa della Donna, mentre alle 15, in piazza La Vergine, toccherà a "Un Albero per la vita": piantumazione di alberi e apposizione di una targa, per testimoniare la forza delle donne che danno vita al mondo. E ancora tante inziative fino al 16 marzo.