Le Formiche invadono il palcoscenico

EMPOLI

La rassegna del Teatro contemporaneo al Minimal Teatro di Empoli propone domani lo spettacolo "Formiche" di Saverio Tavano. In scena Gerri Cucinotta e Luca Massaro interpretano due uomini che decidono di isolarsi per sempre dal mondo, come Hikkikomori condividono un unico luogo. Nonostante la precarietà, nonostante la solitudine rimangono uniti, mentre le formiche invadono quello spazio coprendolo fino all’orlo. La lotta alla sopravvivenza all’interno del processo ha assunto una nuova forma, sembra una lotta con se stessi, con i propri limiti, con la propria interiorità. Questa sconfinata solitudine, si respira soprattutto nella saturazione delle grandi metropoli, una solitudine che ha innescato una “micro guerra” tra il singolo individuo, è una lotta contro l’altro, contro se stessi, contro il niente. Brecht diceva: "Dipingendo la guerra, si evita la furia che terrorizza tutto, e ci si limita". Formiche ha vinto il premio Linguaggi creativi di Milano.

Il programma del Teatro contemporaneo prosegue domenica 10 marzo con Sid-fin qui tutto bene di Cubo Teatro con Alberto Boubakar Malanchino, spettacolo vincitore del premio In Box 2023. Per la rassegna Teatro contemporaneo biglietto solo spettacolo 8 euro, spettacolo più aperitivo 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629-83758 o scrivere a [email protected].