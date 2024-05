Le fiascaie. Il ritorno in scena al monastero

Proseguono al Monastero di Santa Maria della Marca di Castelfiorentino gli incontri sulle fiascaie, con alcune delle ultime protagoniste di un’epoca ormai superata dal consumismo e dalla modernità. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 16. Oltre alla condivisione dei ricordi, questa seconda serata sarà anche un’occasione per vedere dal vivo come si rivestivano i fiaschi (tra i presenti la 92enne Leonetta Masini e Luciana Costagli, 74 anni), utilizzando gli strumenti di lavoro (gli "aghi"). Inoltre il pubblico presente potrà provare a cimentarsi in questo antico mestiere. A seguire, il professore Luca Melani (specializzato in beni demoetnoantropologici) farà una breve illustrazione del Padule di Fucecchio, la coltivazione della sala e il suo trattamento. Ad allietare l’incontro i "Suonatori della Leggera", che eseguiranno musica popolare toscana raccolta dalla memoria degli anziani. Al termine verrà inaugurata una seconda mostra inerente il lavoro delle fiascaie: oggetti, strumenti e materiali di lavoro, vetri rivestiti e altro, raccolti grazie alla disponibilità di privati cittadini, che rimarrà aperta fino al 26 maggio con il seguente orario: sabato 16-18.30, domenica 10-12.30 e 16-18.30. "Siamo lieti – sottolinea Roberto Ciofi, vicepresidente dell’associazione Sveliamo La Marca – che l’impegno messo nell’organizzazione degli eventi sulle fiascaie abbia riscontrato finora un buon gradimento di pubblico. Gli eventi e le mostre, organizzati negli ambienti storici della chiesa e del monastero di Santa Maria della Marca, non senza difficoltà e con poche risorse, spero servano ancora a ricordare gli obiettivi dell’associazione circa il recupero di queste antiche strutture sulle quali si attende a breve l’inizio di qualche intervento". Il progetto sulle fiascaie è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo Fotografico Giglio Rosso e il Museo Be.Go, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, dell’Ente Cambiano Spa, della Banca Cambiano 1884 Spa e della Città Metropolitana di Firenze.