Le ferie degli uffici Si riducono gli orari

Con le ferie arrivano alcune variazioni agli orari di apertura e chiusura degli uffici e servizi durante il mese di agosto: Informagiovani (dal 7 al 25 agosto compresi) sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e resterà chiuso lunedì 14 agosto. Il servizio territoriale per l’impiego sarà chiuso lunedì 14 agosto. La biblioteca comunale per tutto il mese sarà aperta da lunedì a venerdì con orario 9-13 e resterà chiusa dal 9 al 23 agosto. Il Punto informativo per cittadini e stranieri sarà chiuso dal 7 al 31 agosto.