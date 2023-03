Le donne tra vita, libertà e diritti: in programma dibattiti e performance

Tre parole: donna, vita, libertà. E’ intorno a queste ruota il programma della Festa della Donna a Castelfiorentino, che dopo le restrizioni degli anni passati dovuti alla pandemia torna con un nutrito calendario di appuntamenti, dal 4 all’8 marzo. Si comincia appunto domani alla "Stanza Rossa" con "L’inferno dei vivi", foto-documentario con immagini, lettere e storie dell’ex manicomio di Volterra, integrato dalla voce narrante di Valentina Chiarugi. A seguire martedì 7 marzo (Ridotto del Teatro del Popolo, alle 21) la proiezione del film "Holy Spider", ispirato a una storia vera: il serial killer di prostitute Saeed Hanaei. Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, serata come da tradizione al Ridotto del Teatro del Popolo (ritrovo alle 16.45 Piazza Gramsci) dove dalle 17 in poi interverranno Nadia Meacci (segretaria Lega spi Cgil), il sindaco Alessio Falorni, e Giancarla Armano (Presidente sezione soci Coop) che si soffermerà su "I linguaggi delle donne per parlare al mondo".

A seguire, "Azioni a colori, canzoni ed espressioni artistiche in libertà", a cura delle ragazze dell’Istituto Enriques. Sono previste musiche moderne ed esibizioni di danza. Sul palco, le ballerine Ginevra Borriello, Martina Barbieri, Azzurra Pomerani, Chiara Bonetta, Alice Noto, Chiara Mazzoni, Maria Cristina Giunti. Ci saranno anche due testimonianze: una donna iraniana e una donna afghana, le quali racconteranno la vita quotidiana delle donne nel loro paese. "A Castelfiorentino – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – le donne si sono sempre distinte fin dai primi del ‘900 in tante battaglie, dall’emancipazione nel lavoro alle lotte per i diritti e per ottenere una effettiva parità, economica, sociale e culturale. Mi fa quindi piacere che ogni anno si affronti questo tema, proiettato nell’attualità, attraverso il prezioso contributo delle associazioni che in occasioni importanti come questa non viene mai meno".