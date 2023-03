Le donne nel mondo della scienza

Nel corso della storia non sono mancate donne scienziate che hanno lottato per affermarsi in un ambiente difficile a prevalenza maschile e che, con il loro lavoro e le loro scoperte, hanno cambiato il mondo, aprendo la strada ad altre donne. In tempi recenti, infatti, sono sempre più le donne che intraprendono una carriera in ambito scientifico o che si distinguono per importanti studi e scoperte nel campo della medicina, della fisica o dell’astronomia. Non mancano esempi illustri. Basta pensare a Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, che ha dedicato la sua vita allo studio del cervello umano o a Margherita Hack, famosa astrofisica recentemente scomparsa.

Da ricordare, inoltre, Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in Ingegneria aeronautica, attualmente impegnata nell’organizzazione della prima missione su Marte e Samantha Cristoforetti, prima italiana a far parte dell’Agenzia Spaziale Europea. Per combattere gli stereotipi di genere che ostacolano la carriera delle donne nel campo scientifico, dal 2015 le Nazioni Unite hanno indetto la "Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza" che si celebra l’11 febbraio.