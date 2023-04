Le domeniche dei bambini al museo e alla scoperta del Parco Corsini

Prenotazioni aperte per il secondo appuntamento con le domeniche promosse dal Museo Civico e Diocesano di Fucecchio e dedicate alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. Si tratta di un ciclo di incontri che partono dalla collezione museale per mettere alla prova la creatività di grandi e piccoli e scoprire insieme le infinite storie del Museo e del Parco Corsini. Il tema dell’incontro – il prossimo 23 aprile – è "A passeggio nel Parco": in programma una visita alla sezione dedicata al Medioevo all’interno del Museo e un piccolo trekking nel Parco Corsini fino alla cima della Torre di Mezzo. Costi: 5 euro a famiglia (1 bambino + genitori) e 1,50 euro per ogni altro bambino. Prossimo incontro domenica 28 maggio con un pomeriggio dedicato al tema "Assedio al Castello": attraverso un laboratorio, bambini e adulti potranno conoscere da vicino la storia del paese e le diverse funzioni delle strutture che si trovano nel Parco Corsini. Informazioni: 0571 268262.