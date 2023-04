Le dolci tradizioni di Pasqua È l’uovo al cioccolato fondente il preferito dagli empolesi

La scelta di cosa mettere sulla tavola per il pranzo di Pasqua è a variabile aperta, si spazia con libertà fra pietanze e tradizioni gastronomiche diverse, senza troppi vincoli. Ma quando si tratta del dolce, dal binomio colomba-uovo di cioccolato si esce a fatica. Lo confermano i dati comunicati nella settimana santa da parte della Cna per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa. Sono centoquindici i forni e le pasticcerie attivi sul territorio dell’Unione dei Comuni e la maggior parte sono di tipo artigianale (il 77 per cento) e in questo periodo hanno impastato e sfornato a pieno ritmo.

"Le vendite – spiega Andrea Panchetti, titolare dell’omonimo forno a Castelfiorentino e del negozio a Empoli e presidente dolciari e panificatori della Cna provinciale – sono appena iniziate: rispetto al Natale, infatti, non si compra con largo anticipo con l’idea di fare regali, ma in prossimità della festività. Gli ordini, comunque, ci sono, sia per le colombe che per le uova". "I prezzi rispetto al Natale 2022 – aggiunge Panchetti – a cui risalgono gli ultimi aumenti delle materie prime, sono stabili: le colombe oscillano tra i 30 e i 34 euro al chilo mentre per le uova si va dai 15 ai 22 euro al chilo, ma sul prezzo finale incide molto anche il tipo di decorazione che viene scelto". Per quanto riguarda i gusti, la preferita, spiega ancora il presidente provinciale della Cna dolciari e panificatori, è la colomba classica, ma vanno forte anche quelle al pistacchio, farcite, glassate o con crema di pistacchi in barattolo a parte. Dopo il boom di richieste degli anni scorsi, continuano ad andare bene anche le colombe cioccolato e pera e quelle ai mirtilli.

Un’altra curiosità legata ai dolci della Pasqua riguarda l’altro must, l’uovo di cioccolato, che da prodotto pensato soprattutto per i bambini si è ormai trasformato in un dolce dedicato a tutta la famiglia e, complice la produzione sempre più raffinata e persino preziosa, in un oggetto da regalare. Secondo i dati di Cna, infatti, il consumo di cioccolato s’impenna proprio a Pasqua, tanto che il fatturato di questo periodo vale, per molte aziende, un quarto degli incassi globali. Il tradizionale uovo di Pasqua, che per decenni è stato di cioccolato al latte, oramai è riproposto in varianti che sono diventate a loro volta dei veri classici della tradizione dolciaria locale: non solo cioccolato fondente, il preferito dagli empolesi, ma anche cioccolato bianco, con granella esterna di nocciole o frutta secca o decorato con foglie d’oro o con cioccolato ’marmorizzato’. Sulla tavola degli empolesi, infine, c’è un altro dolce della tradizione dolciaria che ha preso sempre più campo in questi ultimi anni: la pastiera napoletana. Se è vero che la ricetta è tra le più ricercate in rete è altrettanto vero che l’esecuzione non è semplice, motivo per il quale – spiega Francesco Fossi coordinatore Cna Agroalimentare - molti optano per l’acquisto in pasticceria.

Francesca Cavini