Le cucine sono vuote Bar e ristoranti in apnea "Mancano all’appello un migliaio di figure"

Da una parte il turismo che ha ripreso con buoni numeri registrati di recente anche nei comuni dell’Empolese Valdelsa, nei primi ponti primaverili. Dall’altra il settore della ristorazione e dell’accoglienza, che sta superando i livelli precovid ma che si trova ad affrontare una pandemia infinita: quella lavorativa. I numeri non quadrano. Il vuoto di personale a livello nazionale è pari a 50mila unità: lo dicono gli ultimi dati pubblicati da Unioncamere, l’Unione nazionale delle camere di commercio.

Un vuoto che si fa sentire anche ai tavoli dei bar, nelle sale dei ristoranti e in quelle degli alberghi dell’Empolese. Un’emergenza che costringe qualcuno a chiudere, altri a ridurre il servizio. O addirittura a chiedersi "camerieri in prestito" tra colleghi dello stesso settore in locali vicini. Operazione non ipotizzabile dato che il 99% degli esercizi anche su Empoli è sotto organico. Parola degli addetti ai lavori. "La ripartenza soprattutto nel mondo della ristorazione prosegue e si consolida a differenza del del commercio, ancora in bilico - conferma Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa - I presupposti per stagioni ancora migliori del 2019 ci sono tutti. Ma c’è necessità vera di manodopera. Da un lato siamo migliorati per l’attrattività, dall’altro c’è da combattere il fenomeno opposto, quello della carenza di forza lavoro. I periodi di chiusura forzata hanno spostato i lavoratori stagionali verso settori che in quel momento, tipo l’edilizia causa bonus 110, stavano rifiorendo".

Il settore dell’accoglienza era fermo e intanto la migrazione della forza lavoro cominciava, inesorabile. La carenza è trasversale: si cerca per tutte le mansioni, dalle più operative ai livelli manageriali. Sala, cucina, il problema è diffuso su tutto il comparto. "C’è una seria difficoltà di incrocio tra domanda e offerta, che ad oggi non riesce a essere colmata. Il costo del lavoro - precisa D’Alessio - è alle stelle, e questo frena la ripartenza. Nell’Empolese Valdelsa saranno un migliaio i posti di lavoro vacanti nel settore".

Chi i dipendenti ha il ’lusso’ di averli, se li tiene stretti e se ne inventa di tutte, con i mezzi che ha a disposizione. "Tante strutture prevedono ferie e turni di riposo anche nel periodo estivo in modo da rendere più appetibile il lavoro e andare incontro alle esigenze del personale. Fino a poco tempo fa era impensabile. Ora succede, un modo per dimostrare disponibilità verso la risorsa umana".

L’offerta, dunque, è pubblicata ma la domanda non arriva. E nemmeno nelle agenzie interinali. La stagione estiva empolese sarà all’insegna degli eventi, standard alti quelli offerti: "Ma ci faremo trovare pronti?". Tra l’altro la mancanza di esperienza nel curriculum pare non sia più un problema. Diversi imprenditori ci confermano che sarebbero disposti a insegnare un mestiere, "ma spesso questa disponibilità si traduce in perdita di tempo. Investi su una persona, ci credi, le dedichi del tempo, poi molla. E tu devi ricominciare daccapo".

Ylenia Cecchetti