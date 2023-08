Le Cerbaie tenute in scacco Aumenta la paura tra i pellegrini E la solidarietà corre sui social

La paura è tanta sia a piedi che in bici. Il profilo social del Comitato per la Sicurezza Tutela e Valorizzazione delle Cerbaie è un po’ come i gruppi dei “Dannati della Fi-Pi-Li“ dove i pendolari si scambiano informazioni su come affrontare, giornalmente la roulette russa della superstrada segnalandosi a vicenda criticità e pericolo. Ecco qui, diversamente, si segnala cosa succede nelle Cerbaie, i punti più pericolosi, le mosse dei pusher ed i rischi che un cittadino può correre. Del resto di fatti gravi ne sono accaduti. E ora? "Via Casanova, postazione attiva in zona lago delle Docce, persona poco raccomandabile appostata a bordo strada, con pellegrini di passaggio a piedi visibilmente spaventati". E ancora: "Via Casabianca, cane sciolto poco dopo l’agglomerato di case. Anche qui postazione attiva". Scrive il comitato: "Abbiamo postato questo messaggio che ci è pervenuto da un appassionato di mountain bike per le strade delle Cerbaie". Una segnalazione al riguardo – si apprende – è stata fatta dallo stesso comitato anche alle forze dell’ordine e il medesimo messaggio è stato anche girato al sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli.

Le Cerbaie sono ’attenzionate’ da mesi e messe sotto pressione da ripetuti blitz di polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Ma appena si allenta anche di poco la morsa gli spacciatori tornano a popolare la vegetazione, tra bivacchi e degrado. C’è ricambio tra di loro, è un via vai. Si spostano, si accampano. E, nei giorni scorsi, è stato segnalato anche un pastore tedesco di guardia al bivacco. La segnalazione – anche questa riportata dal comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie – è stata individuata in via Casabianca, in località Massarella. Da testimoni è emerso che il cane viene aizzato anche se uno passa di lì a piedi e in qualche modo non è del giro e disturba l’attività di spaccio. Un incontro non troppo piacevole con questa situazione è capitato a una coppia di coniugi residenti a Fucecchio.

Il fenomeno dello spaccio nel recente passato ha portato a gravissimi episodi: una tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza che stava tornando a casa aggredita da tre stranieri usciti dalla vegetazione, due aggressioni a cittadini, di cui una ai danni di un anziano che con la sua presenza in auto aveva disturbato inconsapevolmente un pusher durante una cessione facendo sfumare l’affare. Eppure il lavoro svolto dalle forze dell’ordine è stato importante ed imponente: ha prodotto denunce e arresti, segnalazioni di assuntori e sequestri di droga. I pusher però ci sono ancora. E fanno paura.

Carlo Baroni