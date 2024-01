Le Cerbaie nel mirino: "Tanto lavoro sinergico delle polizie municipali"

Il 2023 è stato un anno di numerosi interventi nella zona delle Cerbaie. Un anno nel quale anche i Comuni hanno dato un importante giro di vite nelle Cerbaie per favorire le sicurezza del polmone verde della zona dove i pusher hanno messo in piedi, da anni, un supermarket della droga. I dati del lavoro volto dalle polizie municipali, sono stati oggetto ieri di un summit dei rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio alla quale hanno preso parte anche i comandanti delle rispettive polizie municipali. Perché i vari comandi, con azioni sinergiche, hanno effettuato una serie di importanti servizi nella zona, portando a casa anche risultati significativi che si sono aggiunti al lavoro costante delle forze dell’ordine: carabinieri delle varie stazioni e compagnia, polizia di Stato, Guardia di Finanza.

I numeri delle municipali di Santa Croce, Castelfranco, Fucecchio, Altopascio e Chiesina Uzzanese che hanno svolto servizi congiunti nelle Cerbaie: 527 veicoli controllati, 105 le sanzioni elevante per violazione al codice della strada, 546 le persone controllate dalle pattuglie su strada, 5 patenti ritirate, 10 interventi con sequestri di droga; 13 veicoli rimossi per questioni legate allo spaccio; 10 comunicazioni alla prefettura; 2 Daspo, due denunce alla procura. Inoltre sono state emesse quattro ordinanze su immobili abbandonati. Il report, stilato ieri, nella riunione congiunta, sarà portato sul tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si riunirà il primo febbraio. Servirà come base di analisi per decidere anche – si apprende – future azioni e per fare una fotografia completa di quanto ottenuto fino ad oggi.

Cos’è emerso dalla riunione di ieri? Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, che ha tirato le fila del summit, rileva: "I Comuni hanno fatto la loro parte e non hanno intenzione di mollare la presa – spiega –. Hanno fatto quello che era nelle loro possibilità con gli agenti di polizia municipale a disposizione e con le risorse che ci sono". "L’occasione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sarà l’occasione – aggiunge – per chiedere ancora un maggior impegno di tutte le istituzioni compatenti per ottenere ancora maggiori risultati". "Onestamente – conclude Spinelli – ci aspettavamo anche qualcosa in più di da questo governo che delle sicurezza diceva di voler fare il suo fiore all’occhiello".

