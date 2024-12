Le Cerbaie e la sicurezza. Ecco nuove telecamere: "Un sistema avanzato"

FUCECCHIOÈ un passo anche per continuare una battaglia: quella contro la droga, piaga che infesta anche il bosco della Cerbaie. E con tutto quello che questo comporta. Obiettivo, infatti, è accrescere il livello di sicurezza del territorio fucecchiese, ed in particolare della zona polmone verde del Valdarno, andando ad implementare il sistema di videosorveglianza già attivo nel capoluogo e in alcune frazioni (Massarella, Torre, Galleno e Vedute).

È il progetto "Fucecchio sicura 2022", che ha ottenuto un finanziamento di 25 mila euro da parte della Regione Toscana a seguito del bando regionale relativo alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di video sorveglianza, la cui attuazione si è conclusa con l’installazione di 8 nuove telecamere di lettura targhe in tre punti del territorio localizzati a fronte delle indicazioni fornite dalle forze dell’ordine.

Si tratta della nuova rotatoria di viale Colombo, nella quale sono state installate telecamere, dell’incrocio tra via Pesciatina e via delle Pinete, dove sono state posizionate due telecamere e dell’incrocio tra via delle Cerbaie e via Salanova, in cui si trovano ulteriori due telecamere. Le telecamere di lettura targhe rappresentano una soluzione ideale nell’ambito della videosorveglianza stradale, fornendo avanzate prestazioni e garantendo tutti i più elevati standard in ambito di precisione, velocità di lettura, adattabilità e risoluzione in tutte le condizioni.

Il sistema sarà gestito dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e si integra con tutti i sistemi già operanti a livello comunale. La zona delle Cerbaie, infatti, è un via continuo di assuntori verso i bivacchi dove i pusher allestiscono i loro negozi improvvisati. Da tempo, questo luogo, è oggetto di ripetuti blitz della forze dell’ordine che hanno raggiunto importanti risultati. Ma la battaglia è lunga. Ancora alle Cerbaie si vende droga e si alimenta la criminalità. Anche per contrastare tutto questo saranno utili i nuovi sistema di videosorveglianza. Un tema, la sicurezza delle Cerbaie, che da tantissimo tempo è anche al centro del dibattito politico locale, spesso anche con polemiche roventi fra le diverse posizioni sulle misure da mettere in atto e sui provvedimenti da prendere.