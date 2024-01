Le Cerbaie e la droga. Tra i volontari anti bivacco all’opera anche il sindaco

Le Cerbaie restano sotto la lente. Continua la mappatura di quelli che possono essere i potenziali ripari degli spacciatori. Mentre prosegue l’impegno delle forze dell’ordine. E’ il primo cittadino stesso a ringraziare la polizia per l’impegno costante e per il blitz di sabato scorso in via della Bigattiera che ha portato all’arresto di uno spacciatore. Un marocchino, è stato fermato a bordo della sua auto in località Galleno nell’ambito di un controllo di agenti del commissariato di Empoli effettuati anche con unità cinofile e personale a cavallo.

Uno dei cani è riuscito a fiutare la sostanza stupefacente, permettendo agli agenti di trovare sotto il sedile posteriore un calzino contenente 14 involucri di cocaina per un peso di circa 20 grammi. "Il lavoro in collaborazione fra tutte le istituzioni e le forze dell’ordine è ciò che premia maggiormente – dice Spinelli – . E proprio per questo anche sabato scorso con il solito gruppo di volontari, assistiti dalla polizia municipale, siamo stati nei boschi delle Cerbaie per mettere in campo azioni di deterrenza nei confronti dei pusher". Come? Con il "controllo dei ruderi e delle case abbandonate per verificare la presenza di spacciatori ed eventualmente per emettere ordinanze di chiusura degli immobili (ne abbiamo già fatte 4) – aggiunge Spinelli – . Inoltre un grande impegno è stato profuso per eliminare bivacchi in via dei Nencini, della Cascinaccia, delle Forre, di Montebono e lungo Padule. Abbiamo ripulito i nostri boschi e “rovinato” il weekend di chi fa affari con la droga".

"Noi facciamo tutto il possibile – conclude Spinelli – ma è evidente che servono azioni coordinate e un presidio continuo delle forze dell’ordine". Il bosco della droga è sempre al centro di attenzione e si concentrano sul polmone verde del Valdarno azioni sinergiche. Da ricordare anche l’impegno dei volontari del comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, sia sostenendo e promuovendo iniziative per far vivere l’area naturale in modo che possa tornare a essere patrimonio della collettività e non ’ostaggio’ della droga, sia con un lavoro sul campo per segnalare postazioni degli spacciatori, eventuali luoghi di riparo, documentando il via vai di assuntori che creano – a loro volta – problemi alla sicurezza della strada.

Carlo Baroni