Le Cerbaie e la criminalità. Spinelli lancia il progetto: "Sorveglianza video"

Il nodo Cerbaie, tra spaccio e criminalità, resta una priorità dell’agenda dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine che hanno condotto, in questo mese, incessanti operazioni di controllo e repressione dei reati. E’ il sindaco Alessio Spinelli a tracciare un primo consuntivo dopo anni di lavoro che "l’amministrazione comunale ha svolto in questi anni a tutti i livelli istituzionali, chiedendo la collaborazione alla Prefettura, alla Questura e ai vertici delle forze dell’ordine – dice –: è da tutto questo che , nascono queste importanti azioni di contrasto allo spaccio della droga". "In questo ultimo anno vediamo i primi frutti di un lungo lavoro fatto di richieste, anche insistenti, e di discussioni negli specifici Comitati per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza – spiega il primo cittadino –. Ora proseguiremo con tanti altri progetti come quello di una rete intercomunale di videosorveglianza. La collaborazione deve continuare a tutti i livelli, con tanti strumenti. Una battaglia lunga che ci vede impegnati, con la polizia municipale, a fianco delle forze dell’ordine che ancora una volta ringraziamo per l’impegno a tutela del territorio e dei cittadini".

Infatti anche nelle ore scorse i carabinieri con l’ausilio di personale del quarto Reggimento a Cavallo – Gruppo Squadroni Carabinieri di Roma, di rinforzo in questi giorni per incrementare l’attività di controllo nell’area delle Cerbaie, hanno arrestato un 25enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora che è stato sorpreso all’interno del bosco con 30 dosi di cocaina per un peso complessivo di 27 grammi e 0,30 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Il giovane, appena sorpreso, ha tentato una fuga nella fitta vegetazione, venendo tuttavia bloccato dai militari a cavallo che lo hanno fermato dopo un breve inseguimento. Il 25enne, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope è stato denunciato per violazione del Testo unico sull’immigrazione poiché irregolare, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria., per la celebrazione, ieri, del rito direttissimo in tribunale a Firenze. La sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che ne accerterà o meno le responsabilità nel corso del successivo processo.

Carlo Baroni