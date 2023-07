Le cene della solidarietà Gli incassi alle zone alluvionate

L’ultima edizione di Cèramica era stata idealmente dedicata ai "colleghi" ceramisti faentini, duramente colpiti dall’alluvione che il 2 maggio scorso ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Ieri c’è stata l’apertura straordinaria della Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, una serata con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere all’associazione Rione Nero del Palio del Niballo di Faenza. "Abbiamo scelto di aiutare questa realtà - spiega il presidente del Circolo Rossetti, Renato Picchi – perché svolge un’attività sociale importante nella città di Faenza. L’alluvione ha distrutto la loro sede, la conta dei danni ammonta a 100mila euro. Un vero disastro. Il rione ha necessità di riorganizzarsi e noi siamo felici di poter contribuire come possiamo". E anche la frazione di Fibbiana, a Montelupo Fiorentino, ha fatto la sua parte. Un Valdarno generoso ha travolto di affetto e solidarietà il popolo faentino e a due mesi dagli allagamenti, le iniziative benefiche sul territorio non si fermano. Stavolta il cuore grande è quello del Comitato organizzatore della "Cena de’ Ciucchi" di Fibbiana che lo scorso 1 luglio in occasione della decima edizione ha messo a tavola in piazza San Rocco centinaia di persone.

Cittadini, "forestieri", appassionati e curiosi: tutti uniti per aiutare. "Grazie ai tanti che hanno partecipato - hanno fatto sapere gli organizzatori - siamo riusciti a donare 3.300 euro alla scuola media G. Mercuriale di Forlì. Serviranno per l’acquisto di materiale scolastico, andato alluvionato. Siamo felicissimi di aver contribuito ad aiutare questi ragazzi". I partecipanti, i volontari, i due circoli fibbianesi, il parroco, il sindaco, gli sponsor, le band musicali, tutti hanno teso una mano impegnandosi nella raccolta fondi a sostegno delle famiglie alluvionate per il rientro a scuola. Lo scopo, contribuire all’acquisto di libri per ragazzi che iniziano a frequentare le scuole superiori, buoni e materiale didattico, attrezzatura e dispositivi vari come computer, stampanti e tablet. Una decima edizione tra tradizione, spettacolo e goliardia, quella del luglio 2023, alla quale ha partecipato come special guest anche Filippo Magli, giovanissimo ciclista professionista fibbianese reduce dal Giro d’Italia. Spirito di collaborazione e comunità hanno trionfato anche questa volta. Missione compiuta, la Cena de’Ciucchi torna nel 2024 con un altra nobile causa da sposare.

Ylenia Cecchetti