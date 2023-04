Le celebrazioni per il 25 aprile Riscoprire i luoghi della memoria Ecco i protagonisti della Resistenza

La riscoperta dei luoghi che richiamano alla memoria episodi e protagonisti della Resistenza e della lotta per la Liberazione. E’ uno dei temi del 25 aprile a Castelfiorentino, quest’anno capofila delle celebrazioni nell’ambito di un accordo che vede coinvolti anche i Comuni di Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano, Colle Val d’Elsa e Monteriggioni e il cui programma entra nel vivo già oggi con la “Pedalata Resistente” organizzata dall’Anpi col patrocinio del Comune. Un percorso in bicicletta di una quindicina di chilometri sui luoghi della memoria scortato dalla Prociv, con spiegazioni, testimonianze audio e video. Il ritrovo è alle 15 in piazza Gramsci ed è previsto un ristoro a Dogana offerto da Spi Cgil e soci Coop, prima del rientro a Castelfiorentino.

Martedì 25 aprile la giornata si aprirà con “Son rose, fioriranno”, deposizione di rose e cartelli in alcune vie intitolate a donne e località che hanno svolto un ruolo durante la Resistenza frutto di un laboratorio realizzato dall’Anpi col consiglio comunale dei Ragazzi. A seguire il “pranzo resistente” al Circolo “Puppino”, mentre alle 16 con partenza da piazza Gramsci via al Corteo automobilistico per la deposizione delle corone di alloro a cippi e monumenti: Nello Niccoli (Cimitero comunale), Caduti in Guerra (Petrazzi), Aladino Bartaloni (Granaiolo), Cappellina votiva Caduti in guerra (Castelnuovo d’Elsa), con sosta successiva all’installazione permanente “Il Fiore del partigiano” (giardini ex scuola elementare). Il corteo automobilistico proseguirà poi a Dogana, per la deposizione di una corona di alloro a Mario Bustichini, e infine rientrerà nel capoluogo. Alle 17 sempre da piazza Gramsci – con la partecipazione della Filarmonica “Verdi” - corteo a piedi per la deposizione di corone di alloro alla lapide di Giuseppe Garibaldi in piazza del Popolo. Il corteo raggiungerà inoltre via Terino, per la deposizione di una corona alla targa dei sette antifascisti arrestati nel 1943 (80° anniversario). A seguire il ritorno in piazza Gramsci dove è prevista la deposizione di una corona di alloro al cippo di Cesare Manetti e al Monumento ai caduti. Conclusione con il concerto della Filarmonica “Verdi” e la celebrazione della ricorrenza, con interventi del sindaco, Alessio Falorni, e del presidente dell’Anpi, Marco Cappellini.