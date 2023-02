Le celebrazioni della giornata del Ricordo

Il Comune celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia commemorativa che si terrà domani alle 10.30 al Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. Alla commemorazione interverrà il sindaco Alessio Spinelli e parteciperanno le alunne e gli alunni delle scuole di Fucecchio. La giornata serve per riflettere e non dimenticare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Una importante riflessione sulle vittime delle foibe e sulle decine di migliaia di esuli costretti a lasciare l’Istria e la Dalmazia alla fine della Seconda Guerra Mondiale.