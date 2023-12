Le casse d’espansione sull’Orme. Il progetto compie il primo passo

Sicurezza idraulica e cultura: ecco due dei pilastri sui quali si fonderà il 2024, anno di fine mandato per la giunta Barnini. Dai lavori per la cassa di espansione sull’Orme all’avvio del cantiere per la costruzione del nuovo teatro civico, avanti tutta nel segno del Pnrr. è una città che cambia, cresce, si muove e si evolve quella prima sognata poi disegnata dal sindaco Brenda Barnini. Ora che il nuovo anno è alle porte sono stati annunciati interventi importanti. Il primo guarda la messa in sicurezza di un territorio, come altri in Toscana, dove le criticità legate alle alluvioni, al rischio frane e a quello idrogeologico non sono mancate. È stato infatti affidato per un importo pari a 157mila euro, l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della cassa di espansione sul torrente Orme. Si tratta del primo stralcio di un’opera chiave per la messa in sicurezza idraulica della città: per il primo step è previsto un investimento di 2,2 milioni di euro. Un intervento che rientra in un contesto ben più ampio di cui si parla già dal 2015. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per quanto riguarda casse di espansione e interventi di riduzione del pericolo idraulico sul torrente Orme, ma anche rio Piovola e rio Ormicello. L’intervento sull’Orme è confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni" nell’ambito del Pnrr mentre il secondo sarà coperto da fondi regionali.

Aspettando l’avvio dei lavori, che dovrebbero partire entro settembre 2024, si va avanti su un altro fronte, quello della cultura. Il 2024 sarà infatti per Empoli l’anno della trasformazione effettiva di piazza Guido Guerra, che si preparerà ad accogliere il nuovo teatro Ferruccio. Una maxi opera da 9 milioni di euro anche in questo caso sostenuti dal Pnrr. I lavori partiranno con l’arrivo della primavera. E poi due grandi ricorrenze. Nel 1424 Masolino, tra i massimi esponenti del primo Rinascimento fiorentino, veniva a Empoli per lasciare alcune tra le testimonianze più alte della pittura del tempo. Seicento anni dopo, nel 2024, ci sarà una mostra a celebrare questo artista.

Ma non è tutto. Il Centro studi musicali Ferruccio Busoni renderà omaggio ai 100 anni dalla scomparsa del grande musicista empolese con attività rivolte agli studiosi, agli esperti, ma soprattutto a chi non ha mai messo piede in una sala da concerto. Cultura per tutti, dalla divulgazione nelle scuole a convegni, passando per la promozione della casa-museo e del suo prezioso archivio. Il prossimo sarà un anno all’insegna della musica. Da ascoltare e da vivere.