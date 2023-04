“Le braccia dei capperi“ Vita in un mondo fuori dal tempo

Appuntamento domani alle 17.30 alla biblioteca leonardiana dove Ambra Librizzi presenta il suo libro "Le braccia dei capperi". L’evento, che ha il patrocinio della Pro Loco di Vinci, sarà moderato da Luca Melani e Aurora Librizzi. Il romanzo, vincitore del premio Sandomenichino 2022, si ambienta in un paese fuori dal tempo e dallo spazio, dove un curatore di salme dovrà occuparsi di morti apparentemente identiche e inspiegabili, che gettano gli abitanti nella confusionaria ricerca di un colpevole. Privi di nome e quindi di identità, i personaggi del racconto sono soggettività mancate, caratteri, abiti sgualciti, e così anche soggettività esasperate perché in grado di vestire ogni soggetto e nessuno in particolare. Il racconto riflette il genere del romanzo filosofico e utilizza l’espediente del giallo per presentare temi e riflessioni che spaziano dalla mitologia greca alla fenomenologia husserliana, dalla letteratura latina a quella russa.