Le aree critiche a ridosso del centro di Empoli: rifiuti abbandonati

Le irregolarità che vengono riscontrate più di frequente? Si va dall’errato conferimento dei rifiuti, all’abbandono degli stessi fuori dai contenitori, ma ci sono anche la mancata differenziazione, l’utilizzo improprio dei cestini e l’abbandono di materiali ingombranti per i quali non è stato richiesto il ritiro gratuito domiciliare o non sono state rispettate le modalità che erano state indicate in merito al giorno di ritiro.

Tra le zone critiche a Empoli, dove sono stati effettuati gli interventi nel corso dell’ultimo mese, figurano via Ponterotto, via Magolo, piazza Pulidori e via Masolino da Panicale. Ma sono diverse le aree della città che sono ‘attenzionate’. Sia nelle zone periferiche che in quelle centrali, i cestini pubblici per i rifiuti, sia quelli piccoli sia quelli grandi, svolgono la (non idonea) funzione di recipienti per l’accumulo di sacchi di rifiuti domestici non differenziati. Sono purtroppo numerosi i casi in cui sono state rinvenute confezioni più o meno integre di alimenti che erano stati distribuiti come aiuti alimentari alle persone più bisognose. E questo, davvero, la dice lunga.