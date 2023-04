"Le 4 del pomeriggio" Da Scampia a Lourdes

Un’esperienza particolare, formativa. E’ la proposta di Caritas diocesana, Pastorale giovanile e Unitalsi per i giovani per l’estate 2023. E’ il progetto "Le 4 del pomeriggio": viaggio nelle periferie italiane e alla scoperta di luoghi simbolo nel mondo. Da Scampia a Milano, dalla Terra Santa a Lourdes. L’obiettivo dell’iniziativa, è quello di offrire ai giovani partecipanti un’esperienza formativa a contatto con luoghi e persone che vivono situazioni di testimonianza e di cittadinanza attiva; oltre a consentire a ragazzi provenienti da parrocchie e associazioni diocesane differenti di conoscersi tra loro, creando relazioni con giovani di altre parti d’Italia e dell’estero, nell’ottica anche di avviare esperienze di accoglienza nella nostra stessa diocesi. Tutti i partecipanti e gli accompagnatori saranno invitati ad un incontro generale, dove verrà presentato il significato complessivo del progetto e saranno esplicate le diverse esperienze in programma. Per informazioni di carattere generale si può contattare don Armando Zappolini, direttore della Caritas diocesana, al 348-3341104 o scrivendo una mail a: [email protected]