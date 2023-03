L’azione dei vandali Danni a parchi e giardini

L’azione dei vandali colpisce ancora. E stavolta non risparmia nemmeno parchi e giardini, i luoghi che di solito rappresentano gioia, frequentati dai bambini e dalle famiglie. A sollevare la questione è proprio il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che si è sfogata su Facebook: "Domenica in famiglia, prima in un parco giochi a Ponte a Elsa poi un salto al parco di Serravalle – ha scritto il primo cittadino – Non so dirvi lo sconforto e la rabbia che provo ogni volta che mi trovo di fronte all’azione di vandali, incivili, maleducati che impiegano il loro tempo a distruggere e danneggiare i beni pubblici". Le parole del sindaco fanno riferimento a una staccionata divelta e sdraiata sul verde e a uno scivolo rovinato dall’azione degli incivili. "Noi continueremo a lavorare ogni giorno per migliorare la nostra città e renderla sempre più ricca di servizi e spazi belli – conclude Barnini –, ma senza la collaborazione di tutti diventa un lavoro inutile".