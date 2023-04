Lavoro e giovani Il segretario della Cgil "L’ascensore sociale si è bloccato anche qui"

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

C’era una volta Empoli città del lavoro, centro dedito all’industria del vetro e delle confezioni. "Quando incontro colleghi amministratori, giornalisti e personaggi pubblici in giro per l’Italia mi viene chiesto ancora oggi quante vetrerie ci sono, ma qui da noi, sul territorio, questa è una consapevolezza che ormai è andata perduta". Al Dem Festival si parla di lavoro. E ad aprire le danze è il sindaco Brenda Barnini, circondata da alcuni imprenditori locali e dal neo segretario regionale della Cgil, empolese doc, Rossano Rossi. Si parla di quello che è stato, di quello che è e dovrà essere. Di una città che negli ultimi venti anni ha attraversato almeno tre crisi, non ultima quella pandemica. Un centro che molto spesso, fuori da qui, viene ancora oggi identificato come esempio di lavoro, produttività e industria, ma che al di là dei luoghi comuni e delle convinzioni soffre come tutti le incertezze di un periodo in cui la parola lavoro, spesso, fa venire il mal di pancia.

"Se perdiamo consapevolezza di ciò che siamo – prosegue Barnini – è un problema. Abbiamo bisogno di confrontarci e mettere a sistema le componenti del mondo dell’impresa, che oggi sono diverse e variegate. Non è più semplice come un tempo capire chi fa cosa, per quante ore e con quale contratto, ma anche quanta ricchezza porta sul territorio e quanto produce. Vedo tanti problemi e tanti rischi per la nostra città, ma penso anche che se lavoriamo tutti insieme quei rischi siamo in grado di intercettarli e dare delle risposte". Insieme a lei ci sono alcuni dei più noti imprenditori locali, da Paolo Picchi di Elio Sport al panificatore Andrea Panchetti, passando per Cristina Dragonetti di SintesiMinerva e Stefania Caparrini de Le Antiche Mura.

Rossano Rossi, da fervente sindacalista, non le manda a dire. "Viviamo in una situazione in cui si è poveri lavorando e questo, ovviamente, vale anche a Empoli. L’impresa ci vuole, ma in cima alla piramide ci deve essere il lavoro. Prima gli operai mettevano i soldi da parte per far diventare il figlio dottore – dice – ma ora l’ascensore sociale si è fermato e questo è successo anche a Empoli. Quando sento dire che non si trovano lavoratori mi arrabbio. Dove ci sono le imprese serie e si applicano contratti e norme ci sono file di curricula. I giovani non vogliono andare a lavorare dove si sfruttano per 12 ore al giorno compresi i festivi". Non è così d’accordo Paolo Picchi, che allarga il problema all’universo giovani e sostiene come non sia un problema di soldi, ma il tema è vasto e meriterebbe ulteriori approfondimenti. Tra le storie c’è invece quella di Stefania Caparrini, che ha iniziato a produrre e vendere cosmetici in un trolley verde ed oggi è a capo di un’azienda leader del settore. Inserita nella lista delle 100 donne più influenti di Forbes, è stata ricevuta e premiata da Mattarella. "Ho impostato l’azienda selezionando donne e giovani, che sono le persone più fragili. Il talento è sia nell’uno che nell’altro sesso, c’è semplicemente bisogno che gli venga data una possibilità. A Empoli – dice – devo tantissimo".