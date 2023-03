Lavori sulla rete idrica Le strade senz’acqua

Ancora lavori sulla rete idrica del territorio comunale. Acque comunica che per lavori previsti sulla rete a Castelfiorentino, nei giorni di venerdì 17 e martedì 21 marzo, dalle 8 alle 13, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Bartaloni, Gamucci, Manetti, Bustichini (nel tratto compreso tra le vie Giachi e Manetti). Al ripristino del servizio di erogazione dell’acqua potabile – come solitamente accade dopo i lavori – si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Acque Spa comunica anche che in caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento di venerdì 17 marzo verrà riprogrammato a nuova data mentre l’intervento di martedì 21 marzo sarà rinviato al giorno successivo con le stesse modalità. Il gestore idrico informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento, per tutti gli utenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.