Lavori sulla rete idrica Le strade interessate

Nuovo cantiere sulla rete idrica in città. E’ già programmato. Acque Spa comunica che, per lavori sull’acquedotto nel comune di Fucecchio, mercoledì 15 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, l’azienda dovrà sospendere l’erogazione idrica in alcune strade della città. In particolare saranno interessate dai lavori via Scarlatti, via delle Fornaci (lato dei civici dispari compresi tra 1 e 9), via Umberto Giordano (nel tratto compreso tra i civici 1 – 47 e 2 – 26). Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua – spiega Acque Spa in una nota – destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse tanto da rendere impossibile l’allestimento del cantiere, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero giovedì 16 marzo, con le stesse modalità. Per ogni ulteriore chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.