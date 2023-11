Lavori sulla rete. Elettricità interrotta

Oggi verrà interrotta la corrente elettrica in alcune strade di Vinci dalle 9 alle 16.30. Si tratta di un’interruzione programmata per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate sono:

via Sant’ Amato, via Faltognano, via Pistoiese, via Croci, via Santa Maria, via Leano, via Quarrazzola, via Santa Maria, via Virle di Sotto, via Anchiano, via Faltognano, via Anchiano, via sant’Amato, via Orbignanese, via Capannile. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, è consigliato non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni si può inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta. Per segnalare un guasto numero verde 803.500.