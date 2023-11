Lavori sugli impianti. Elettricità a singhiozzo

Disagi con l’energia elettrica. Distribuzione informa che, per lavori sugli impianti, oggi dalle 9 alle 16 sarà interrotta l’energia elettrica in alcune vie di Ponte Cappiano. Le vie interessate – solo in alcuni tratti – sono: via Romana Lucchese, piazza Donnini, via Ramoni, via Castelladroni, via Granai, via Meacci, località Adorno, via Borgo, via Castello, via Palagina L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’energia elettrica – spiega una nota – potrebbe essere momentaneamente riattivata, si invita pertanto alla massima attenzione e soprattutto a non utilizzare ascensori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320 20 41 500 riportando il codice Pod presente in bolletta o scaricare la app gratuita per smartphone di E-Distribuzione. Per segnalare un guasto è possibile rivolgersi al numero verde 803 500.