Lavori post-alluvione. Ok al progetto esecutivo per via del Viucciolo

Un intervento da 40mila euro, per ripristinare il cedimento avvenuto a seguito delle abbondanti piogge delle scorso ottobre. È quel che riguarderà via del Viucciolo, con il Comune di Cerreto che pochi giorni fa ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell’opera. Stando a quanto si legge in una determina di pochi giorni fa, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio tecnico comunale è stato rilevato che un tratto della strada situato nella frazione di Bassa "è franato a causa del cedimento del muro di contenimento del fossato sottostante rischiando di compromettere la funzionalità di una condotta tombata la cui funzione è quella di convogliare le acque provenienti dalla collina di Cerreto, dalla strada provinciale e dalle abitazioni attestanti via XXVI Giugno in un fossato che poi sfocia verso l’Arno". E nelle intenzioni dell’amministrazione, l’intervento di messa in sicurezza della strada risulta quindi prioritario anche per garantire il corretto funzionamento della condotta, onde evitare "l’allagamento delle abitazioni e delle attività commerciali circostanti, generando un rischio per l’incolumità delle persone oltre al danno economico".