Lavori per la rotonda Così cambia la viabilità

Cambi della viabilità per lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via Bonaparte e via Sotto la Valle (alla cosiddetta Madonnina dello Zucchi). Così fino al termine dei lavori, sono previste alcune modifiche importanti che il Comune porta a conoscenza dei cittadini. Ecco quali: all’incrocio tra via Sotto la Valle e via Bonaparte, il traffico viene regolato da un impianto semaforico alternato; il tratto di via Bonaparte compreso tra tale incrocio e la rotatoria sulla circonvallazione Sp 11 diventa a senso unico percorribile solo in uscita verso la Sp 11 (dalla circonvallazione non è infatti possibile entrare in via Bonaparte); via Ponte del Rio diventa a doppio senso di marcia percorribile solo in entrata dalla Sp 11, con chiusura della strada prima dell’intersezione con via Bonaparte, per consentire l’accesso ai soli residenti. Per chi percorre la Sp 11 l’accesso al centro è consigliato da via Burello-via 1° Settembre, da viale Colombo oppure da via Giordano.