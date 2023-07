Lavori per la nuova ’bretella’, stop al traffico

EMPOLI

Stop al traffico in via di Pontorme, nel tratto compreso fra il civico 173 e il civico 177. Il divieto è valido per domani e venerdì. La temporanea modifica alla viabilità, disposta con specifica ordinanza, è prevista nei soli giorni e orari strettamente necessari ai lavori da effettuare sul manto stradale e che incidono sulla viabilità. In queste fasi sarà permesso il transito dei soli veicoli necessari per la concretizzazione delle attività in cantiere. Le modifiche, segnalate con specifica cartellonistica, sono necessarie per permettere la realizzazione della pavimentazione stradale della nuova strada di collegamento fra la Statale 67 e la zona di Serravalle, all’intersezione con via Pontorme. A seguire verranno realizzate le opere che riguardeno le rifiniture, l’impianto semaforico e la segnaletica. L’ultimazione della strada è prevista per il mese di settembre.