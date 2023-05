Lavori per la fibra ottica e buche sull’asfalto "Accelerare l’intervento"

Il maltempo si fa sentire anche sulle nostre strade. Le piogge degli ultimi giorni hanno approfondito i solchi e le buche su alcune strade oggetto dei lavori di messa in opera della fibra ottica. A darne notizia è il sindcao Giuseppe Torchia (nella foto). "L’amministrazione ha già sollecitato il direttore dei lavori e le ditte titolari degli appalti a procedere il più velocemente possibile alla sistemazione – dice il primo cittadino –. Il cablaggio con la fibra ottica, di ogni numero civico del Comune è un’opera fondamentale a cui non possiamo assolutamente rinunciare, renderà più competitiva e attrattiva la città".

Per poter usufruire di questo fondamentale servizio è necessario tollerare i disagi. "Questi lavori non sono stati appaltati dall’amministrazione comunale, ma dalle aziende titolari della concessione statale sulla rete in fibra ottica, si tratta di Open Fiber e Telecom – spiega Torchia –. L’amministrazione cerca di monitorare che le opere vengano eseguite correttamente ed ha chiesto che le tracce lasciate sulla sede stradale vengano risistemate con l’asfalto ad opera conclusa. Le strade restano uno dei fronti caldi con cui devono fare i conti i Comuni, conciliando l’urgenza della sicurezza delle arterie con le casse del municipio. Ecco perchè quando una strada è oggetto di rifacimento e di messa in sicurezza, oggi, è un dato importante per il territorio ed i cittadini". Il sindaco annuncia anche il completamento di un importante lavoro, molto atteso dalla comunità. "Sono stati completati i lavori di asfaltatura su via di San Donato", scrive in un post sui social. "La strada è stata risanata in diversi punti, ed è pertanto molto più sicura. Si ricorda che il limite di velocità, come riportato sui diversi cartelli istallati, è di trenta chilometri orari".