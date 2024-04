Lavori per il nuovo parcheggio. Muro di confine danneggiato. E ora aumentano le spese

Si è resa necessaria una variante in corso d’opera, che costerà circa 28mila euro in più rispetto a quanto inizialmente previsto (ma che rientra comunque nei 240mila euro stanziati). L’obiettivo resta quello di far sì che il nuovo parcheggio sia completato entro l’inizio dell’estate. Questa l’ultima novità relativa al posteggio che sorgerà in viale Matteotti a Certaldo, e che avrà il compito di “recuperare“ parte degli stalli persi con la definitiva pedonalizzazione di piazza Boccaccio. Proprio due giorni fa, è stata approvata la perizia per una variante che si è resa necessaria perché durante la fase della rullatura del terreno scavato e della massicciata stradale che è stata nel frattempo realizzata, le vibrazioni hanno allentato la muratura a mattoni del muro di confine tra il parcheggio e il centro sociale “I Tigli“.

Si è quindi reso necessario un intervento di consolidamento sul muro in questione e all’impresa che sta occupandosi del cantiere sono state concesse circa due settimane aggiuntive per completare l’intero lavoro. Il nuovo parcheggio dovrebbe comunque essere finito prima della chiusura dei lavori di Piazza Boccaccio (che dovrebbe essere completata prima dell’inizio di Mercantia). Lavori che nei giorni scorsi hanno acceso il dibattito elettorale, visto che sia la candidata di centrodestra Lucia Masini che il civico Pardo Cellini avevano puntato il dito contro la mancata sincronia fra i due cantieri. "Abbiamo aperto come alternativa il parcheggio di via Leopardi, gratuito – ha replicato il sindaco Giacomo Cucini –. L’idea iniziale era di non chiudere la piazza senza avere già pronto un parcheggio alternativo, ma il cambio di tempistiche si è reso necessario a causa delle scadenze del Pnrr e della concomitanza di lavori con Acque Spa".