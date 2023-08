Lavori in viale Colombo In autunno il nuovo step

È il sindaco ad annunciare la sistemazione di una criticità che era molto attesa e che era stata, lo ricordiamo, anche al centro di polemiche. "Come comunicato dalla ditta Acque Spa, sono terminati i lavori per la sistemazione della frana alla banchina in via Poggio Taccino – spiega Alessio Spinelli –. Un ultimo ritocco alla viabilità e la strada sarà riaperta". L’amministrazione, anche in questa estate, è stata impegnata su diversi fronti. "Dopo una mia richiesta urgente di sopralluogo, i tecnici della Città Metropolitana di Firenze sono venuti a Galleno – aggiunge il sindaco – per valutare le possibili modifiche all’incrocio tra la Strada Provinciale 15 Romana Lucchese e via delle Pinete". Anche questo un fronte aperto da tempo. Infine, sempre in termini di cantieri, il primo cittadino esprime soddisfazione per "il grande interesse mostrato dai cittadini per il nuovo assetto di viale Colombo – conclude –. I lavori riprenderanno a partire dall’autunno fino al completamento finale dell’opera".