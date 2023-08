Lavori in via Nenni In corso l’asfaltatura

Sono in fase di ultimazione i lavori su Via Nenni. Lo annuncia il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi. "Dopo il camminamento, che la percorre in tutta la sua lunghezza, ed il marciapiede sul lato opposto – spiega il primo cittadino – adesso è in corso l’asfaltatura".

Per il 2023 l’amministrazione comunale ha previsto lo stanziamento di oltre 650mila euro per la manutenzione della viabilità comunale.

"Da settembre, e si protrarranno per l’autunno – annuncia il sindaco alla cittadinanza –, verranno eseguiti numerosi interventi su varie strade comunali. Alcune delle quali recentemente oggetto di interventi per la posa della banda ultra larga. Un investimento molto importante per la sua entità".