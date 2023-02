Lavori in via Cavour Divieti domani per circolazione e sosta

EMPOLI

Lavori domani su un tratto di via Cavour per manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale: la durata prevista per l’intervento è di un giorno, salvo condizioni meteo avverse. Per permettere lo svolgimento delle attività sono necessari alcune variazioni alla circolazione veicolare e alla sosta, che interesseranno via Cavour e altre vie dalle 8 fino a fine lavori, in via Cavour nel tratto compreso tra il civico 39 e l’intersezione con via Leonardo da Vinci. Divieto anche nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fabiani, strada senza sfondo e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso, residenti, frontisti. In via Ridolfi, all’intersezione con via Cavour, è istituita la segnaletica verticale temporanea di stop e l’obbligo di proseguire dritto. E’ stato stabilito che dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.