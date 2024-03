Lavori in piazza Boccaccio. Da aprile lo stop alle auto

Dal prossimo 2 aprile, non sarà più possibile parcheggiare in Piazza Boccaccio. Questi gli ultimi sviluppi relativi allo stato d’avanzamento del cantiere del centro urbano, a seguito dell’ordinanza firmata ieri che decreta la chiusura definitiva del posteggio e il primo vero passo verso la pedonalizzazione dell’area. Nell’atto in questione, si legge che a partire dalle 7 di martedì prossimo "l’intero parcheggio di piazza Boccaccio verrà chiuso ad ogni veicolo e quindi sullo stesso ne sono vietati il transito e la sosta permanentemente a tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti e degli autorizzati". Contestualmente, vengono soppressi anche gli stalli di sosta posti sul lato destro della viabilità della piazza procedendo verso via XX Settembre, "tra la testata di piazza Boccaccio e l’incrocio con via IV Novembre".

Gli stalli di sosta che non saranno quindi più disponibili dovrebbero in buona parte essere recuperati nell’area dell’ex-Antonelli, il cui cantiere dovrebbe entrare nel vivo a breve. Nel frattempo, residenti, commercianti e avventori in generale sono chiamati a pazientare e a usufruire di soluzioni alternative in via temporanea. Iniziando dai posti auto ricavati nella zona di via Leopardi, dinanzi alle scuole medie: in questo caso il Comune aveva già fatto sapere che la sosta (libera nelle ore notturne) è consentita durante il giorno dalle 8 alle 20 sia nei giorni feriali che in quelli festivi, regolata da disco orario per un massimo di un’ora. Nei giorni scorsi, il sindaco Giacomo Cucini aveva infine invitato la cittadinanza alla collaborazione e alla pazienza, anticipando ristori a favore dei commercianti interessati dal cantiere.

"Ci è stata garantita un’accelerata importante sull’andamento dei lavori, nelle prossime settimane: si inizierà a stendere il massetto per la nuova pavimentazione – ha chiosato - questo comporterà anche la necessità, dopo Pasqua, di espandere il lavoro anche nell’altra parte di parcheggio, oltre a tornare a lavorare contemporaneamente nella parte di via 2 Giugno non ancora interessata dalle operazioni. Siamo impegnati anche a fare in modo che l’assenza di posteggi duri il meno possibile, visto che il cantiere del nuovo parcheggio su viale Matteotti sta procedendo bene".

Giovanni Fiorentino