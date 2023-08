Lavori in corso Matteotti "Il cantiere è a rischio"

Si va avanti per step per riqualificare corso Matteotti, la via dello shopping, il cuore del centro. Ma ora servono anche sicurezze sui finanziamenti. "I lavori in corso Matteotti stanno proseguendo regolarmente da cronoprogramma – spiega il sindaco Alessio Spinelli -. Adesso siamo in attesa di ricevere dal governo risposte precise in merito all’erogazione della nuova trance dei fondi del Pnrr, da cui dipende la prosecuzione dell’intervento. La sosta estiva ci ha permesso di prendere tempo ma al rientro dalle ferie attendiamo comunicazioni puntuali, perché se il nuovo finanziamento non dovesse arrivare saremmo costretti a fermare i lavori". E ancora: "Ci auguriamo che questo non accada – conclude –, tutto sta procedendo come da tabella di marcia e all’interno di questo intervento è prevista anche la riqualificazione di piazza Amendola. Con i cittadini ho preso l’impegno di festeggiare il Natale con il corso completamente rimesso a nuovo, e voglio sperare che il governo ci permetta di farlo".