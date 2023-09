Lavori in corso Matteotti. Cantiere da ieri all’opera

"I lavori per la riqualificazione di Corso Matteotti, come annunciato, sono ripresi". Lo annuncia il sindaco Alessio Spinelli. Il cantiere, infatti, ha ripreso a lavorare ieri mattina dopo lo stop tecnico di un paio di settimane. "La conclusione prevista prima delle festività natalizie è confermata – aggiunge il sindaco – sempre se in corso d’opera qualcuno da Roma non ci toglie i soldi. Avremo un corso più bello per valorizzare il centro di Fucecchio e le attività commerciali presenti e future". Parole queste che fanno seguito a quanto detto il giorno precedente da Spinelli quando aveva precisato: "I lavori in corso Matteotti saranno conclusi nei tempi previsti. Le giornate in cui non si sono visti gli operai sono dovute solo a motivi tecnici e non a “stravolgimenti epocali” come qualcuno vorrebbe far credere, alimentando la paura che va soltanto a danno dei commercianti.

Questo intervento è strategico e voluto da tutti i commercianti e pertanto fu all’epoca inserito nel programma di mandato amministrativo".