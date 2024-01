Lavori in centro nel ciclone delle critiche

Tomaso Montanari e il centrodestra certaldese sono agli antipodi, politicamente parlando. Su un punto sembrano tuttavia convergere: il progetto di riqualificazione del centro urbano non piace né al rettore dell’Unistrasi né a Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. E nelle scorse ore lo hanno ribadito, attaccando l’amministrazione. Montanari lo ha fatto in un articolo a sua firma apparso sul Fatto Quotidiano, che la giunta di Giacomo Cucini (nella foto) non ha gradito reputandolo non esente da imprecisioni ed inesattezze: una replica ufficiale dovrebbe arrivare già oggi. I rappresentanti della coalizione d’opposizione hanno però ricordato il tentativo di convocare un consiglio comunale straordinario sul cantiere del centro e la raccolta firme che proseguirà. "Abbiamo chiesto che non venga smantellata l’attuale pavimentazione di Piazza Boccaccio, in quanto patrimonio storico architettonico – spiegano - La pavimentazione sinora realizzata per la via 2 Giugno causerà nei mesi estivi la formazione di ’isole di calore’. E visto che il materiale usato impermeabilizza il suolo, favorirà disagi e pericoli in caso di eventi rilevanti o estremi".

Gli esponenti di Lega, FdI e FI hanno insomma accusato chi amministra di aver agito sostanzialmente di propria iniziativa, senza un vero confronto. "Abbiamo altresì consigliato di utilizzare i materiali già acquisiti per abbellire le strade e le vie limitrofe alla piazza stessa – chiosano - chiedendo che non venga cancellata la percezione visiva della viabilità storica costituita dalla vecchia Ss429 Val d’Elsa, un tracciato che costituisce il primo nucleo di un abitato che si affacciava oltre le mura del castello. Quando c’è la volontà le strade per realizzare un progetto migliore si trovano".